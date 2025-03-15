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موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

01:07 م السبت 15 مارس 2025
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    مرموش وهالاند
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    عمر مرموش
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    منشور مانششتر سيتي عن مرموش
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    عمر مرموش
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    مرموش وفيل فودين
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    احتفال لاعب السيتي بهدف مرموش
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    مرموش يتسلم كرة الهاتريك (4)
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كتب - محمد الميموني:

يواجه مانشستر سيتي نظيره برايتون اليوم السبت ، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-25.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

وتقام المباراة في تمام الساعة 5 مساء على ملعب الاتحاد وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1.

ويدخل فريق مانشستر سيتي، بدافع الفوز لإرضاء جماهيره الغاضبة، بعد سقوط الأخير في فخ الخسارة أمام نوتينجهام بهدف دون مقابل في الجولة الماضية.

ترتيب مانشستر سيتي وبرايتون

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة بينما يحتل برايتون المركز السابع برصيد 46 نقطة.

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مانشستر سيتي برايتون الدوري الإنجليزي
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