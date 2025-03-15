مرموش أساسياً.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد الميموني:

استقر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة فريقه ضد برايتون في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بالدوري الإنجليزي

ويواجه مانشستر سيتي نظيره برايتون اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-25.

وتقام المباراة في تمام الساعة 5 مساء على ملعب الاتحاد وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1.

ومن المقرر أن يخوض مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ريكو لويس، عبد القادر خوسانوف، روبن دياز، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، ماتيو كوفاسيتش.

ثلاثي ما قبل المهاجم: سافينيو، كيفين دي بروين، عمر مرموش.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.