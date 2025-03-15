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مرموش أساسياً.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

12:05 م السبت 15 مارس 2025
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    برناردو سيلفا ومرموش
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    صلاح ضد مرموش (1)
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    صلاح ضد مرموش (2)
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    هدف مرموش الملغي
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    عمر مرموش
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    منشور مانششتر سيتي عن مرموش
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    عمر مرموش
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    احتفال لاعب السيتي بهدف مرموش
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    احتفال لاعب السيتي بهدف مرموش
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    مرموش وفيل فودين
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    احتفال لاعب السيتي بهدف مرموش
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كتب - محمد الميموني:

استقر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة فريقه ضد برايتون في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بالدوري الإنجليزي

ويواجه مانشستر سيتي نظيره برايتون اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-25.

وتقام المباراة في تمام الساعة 5 مساء على ملعب الاتحاد وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1.

ومن المقرر أن يخوض مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ريكو لويس، عبد القادر خوسانوف، روبن دياز، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، ماتيو كوفاسيتش.

ثلاثي ما قبل المهاجم: سافينيو، كيفين دي بروين، عمر مرموش.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

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بيب جوارديولا مانشستر سيتي برايتون الدوري الإنجليزي عمر مرموش
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