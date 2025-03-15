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"أهداف وتمريرات حاسمة".. أرقام محمد صلاح أمام نيوكاسل قبل نهائي كاراباو

07:41 ص السبت 15 مارس 2025
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يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لمواجهة نظيره نيوكاسل اليوم، في إطار منافسات نهائي كأس الرابطة الإنجليزية "كأس كاراباو".

وتقام مباراة ليفربول أمام نيوكاسل اليوم، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "ويمبلي"، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

ويسعى أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول إلى تحقيق لقب البطولة، من أجل مصالحة جماهير فريقه ليفربول، بعد الهزيمة الأخيرة من باريس سان جيرمان الفرنسي، وتوديع بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن جانبه يطمح النجم المصري محمد صلاح، إلى مواصلة تألقه رفقة الريدز في الموسم الحالي، وحصد أول ألقابه مع الفريق خلال الموسم الحالي.

أرقام محمد صلاح أمام نيوكاسل

وخاض النجم المصري أمام فريق نيوكاسل 17 مباراة من قبل، رفقة كلا مكن ليفربول وتشيلسي، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في تمكن من تحقيق الفوز في 13 مباراة وحضر التعادل في 4 مباريات.

وخلال 17 مباراة خاضهم صلاح أمام نيوكاسل، نجح في تسجيل 13 هدف في مرمى نيوكاسل، وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

وشارك صلاح خلال الموسم الحالي رفقة ليفربول، في 42 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 32 هدفا وتقديم 22 تمريرة حاسمة.

ويذكر أن صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، خلال الموسم الحالي برصيد 27 هدفا.

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الدوري الإنجليزي محمد صلاح أرقام محمد صلاح أمام نيوكاسل كأس الرابطة الإنجليزية ليفربول ونيوكاسل
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