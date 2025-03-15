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النصر السعودي يهنئ ساديو ماني بقدوم مولودته الأولى

12:15 ص السبت 15 مارس 2025
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    ساديو ماني
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    ساديو ماني
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كتب - يوسف محمد:

هنأ نادي النصر السعودي لاعبه السنغالي ساديو ماني، بمناسبة قدوم مولودته الأولى، التي أسماها آمنة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "x" تويتر سابقا، فيديو للاعب، وكتب: "نهنئ نجمنا ساديو ماني بقدوم مولودته الأولى".

وأضاف النادي عبر حسابه: "رزقهم الله برها، وجعلها الله من عباده الصالحين، ألف مبروك يا أبو آمنة".

أرقام ساديو ماني مع النصر السعودي

وكان ساديو ماني انضم إلى فريق النصر السعودي، في أغسطس من عام 2023، قادما من فريق بايرن ميونخ الألماني.

وخاض النجم السنغالي رفقة النصر السعودي هذا الموسم 36 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف وتقديم 10 تمريرات حاسمة.

وبشكل عام شارك اللاعب صاحب الـ32 عاما، في 82 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 27 هدفا وتقديم 21 تمريرة حاسمة.

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