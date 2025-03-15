الأول من 31 عاما ومعادلة مانشستر.. 9 أرقام قياسية قبل مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد

كتبت-هند عواد:

يستعد ليفربول لمواجهة نيوكاسل يونايتد، في السادسة والنصف مساء الأحد المقبل، على ملعب ويمبلي، في إطار منافسات نهائي كأس الرابطة "كاراباو".

وعرض موقع "أوبتا" للإحصائيات مجموعة من الأرقام القياسية التي تشهدها مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، وهي:

هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها ليفربول ونيوكاسل بعضهما البعض في نهائي كأس منذ عام 1974 (أي قبل 31 عاما)، عندما فاز الريدز 3-0 في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

كان آخر لقب محلي كبير حققه نيوكاسل هو كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1955، عندما تغلب على مانشستر سيتي بنتيجة 3-1، ومنذ ذلك الحين، خسر نيوكاسل خمس نهائيات محلية كبرى (كأس الدوري مرتين، وكأس الاتحاد الإنجليزي 3 مرات)، ولم يسبق له تحقيق سلسلة أطول من ذلك سوى تشيلسي (كأس الدوري 3 مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي 3 مرات منذ عام 2019).

فاز ليفربول بـ18 لقبًا محليًا (10 كؤوس رابطة، و8 كؤوس اتحاد إنجليزي) ويمكن أن يعادل الرقم القياسي لمانشستر يونايتد بـ19 لقبًا (6 كؤوس رابطة، و13 كؤوس اتحاد إنجليزي) إذا فاز يوم الأحد.

هذه هي المشاركة الثالثة لنيوكاسل في نهائي كأس الرابطة، بعد أن خسر في المناسبتين الأخريين أمام مانشستر سيتي (1976) ومانشستر يونايتد (2023).

سيشارك ليفربول في نهائي كأس الرابطة للمرة الخامسة عشرة، بفارق خمس مرات عن أي فريق آخر. خسر الفريق أربعًا وفاز في عشر من مشاركاته السابقة في النهائي، محققًا اللقب مرتين أكثر من أي فريق آخر.

لم يلتق الفريقان سوى مرتين من قبل في كأس الدوري، حيث فاز نيوكاسل 1-0 في أنفيلد في الدور الرابع من موسم 1995-1996، بينما فاز ليفربول 2-0 في سانت جيمس بارك في ربع نهائي موسم 1997-1998.

لم يحقق نيوكاسل أي فوز في آخر 17 مباراة خاضها ضد الريدز في جميع المسابقات (5 تعادلات و12 خسارة - جميعها في الدوري الإنجليزي الممتاز)، وكان آخر فوز له عليهم في ديسمبر 2015 عندما فاز فريق ستيف مكلارين 2-0 على ملعب سانت جيمس بارك. الفريق الوحيد الذي عانى نيوكاسل من سلسلة أطول من عدم الفوز ضده هو مانشستر يونايتد (19 مباراة بين عامي 2002 و2011).

187 مواجهة سابقة بين الفريقين في جميع المسابقات، فاز ليفربول في 93 مباراة، وفاز نيوكاسل في 49 مباراة، وانتهت المباراة بالتعادل في 45 مباراة.

منذ تولي إيدي هاو مسؤولية نيوكاسل يونايتد في نوفمبر 2021، خسر فريقه سبع مباريات وتعادل في مباراة واحدة من أصل ثماني مباريات خاضها ضد ليفربول، إلا أن هذا التعادل الوحيد جاء في وقت سابق من هذا الموسم في أول تجربة لآرني سلوت ضد نيوكاسل في مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 3-3 على ملعب سانت جيمس بارك، وكان ليفربول فاز في مباراة الذهاب على ملعب أنفيلد بنتيجة 2-0 الشهر الماضي.