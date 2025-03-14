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"غادر لغرف الملابس".. رد فعل غاضب من رونالدو بعد قرار مدرب النصر (فيديو وصور)

11:27 م الجمعة 14 مارس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    رد فعل غاضب من رونالدو بعد قرار مدرب النصر
  • عرض 5 صورة
    رد فعل غاضب من رونالدو بعد قرار مدرب النصر
  • عرض 5 صورة
    رد فعل غاضب من رونالدو بعد قرار مدرب النصر
  • عرض 5 صورة
    رد فعل غاضب من رونالدو بعد قرار مدرب النصر
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر غاضباً من قرار المدير الفني الإيطالي لفريقه ستيفانو بيولي من استبداله خلال مباراة الخلود.

وسجل رونالدو هدفاً في فوز النصر بثلاثية مقابل هدف على نظيره الخلود ضمن منافسات الجولة 25 من الدور ي السعودي قبل أن يتم استبداله خلال الدقيقة 61 من عمر اللقاء.

ولم يذهب صاحب الـ 40 عاماً إلى مقاعد البدلاء عقب استبداله بل ذهب مباشرة إلى غرف ملابس فريق النصر ويبدو عليه ملامح الغضب من قرار مدربه الإيطالي.

أرقام رونالدو مع النصر في الموسم الحالي

وشارك رونالدو مع النصر خلال الموسم الحالي بـ 32 مباراة سجل خلالها 27 هدفاً وصنع 4 أهداف.

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كريستيانو رونالدو النصر ضد الخلود النصر الدوري السعودي ستيفانو بيولي
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