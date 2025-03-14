كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر غاضباً من قرار المدير الفني الإيطالي لفريقه ستيفانو بيولي من استبداله خلال مباراة الخلود.

وسجل رونالدو هدفاً في فوز النصر بثلاثية مقابل هدف على نظيره الخلود ضمن منافسات الجولة 25 من الدور ي السعودي قبل أن يتم استبداله خلال الدقيقة 61 من عمر اللقاء.

ولم يذهب صاحب الـ 40 عاماً إلى مقاعد البدلاء عقب استبداله بل ذهب مباشرة إلى غرف ملابس فريق النصر ويبدو عليه ملامح الغضب من قرار مدربه الإيطالي.

أرقام رونالدو مع النصر في الموسم الحالي

وشارك رونالدو مع النصر خلال الموسم الحالي بـ 32 مباراة سجل خلالها 27 هدفاً وصنع 4 أهداف.

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