من هو أفضل كابتن للجولة 29 من فانتازي الدوري الإنجليزي؟

كتب - يوسف محمد:

يتحدث كشافة الدوري الإنجليزي، عن الأفضل لحمل شارة القيادة في الجولة 29 من البريميرليج، في ظل عدم مشاركة ليفربول ومحمد صلاح في هذه الجولة.

من المرجح أن يتم تحديد قائد الفريق في الجولة الـ 29 في فانتازي الدوري الإنجليزي، من خلال ما إذا كان كل مدير فني يمتلك إيرلينج هالاند (14.7 مليون جنيه إسترليني) أم لا، خاصة في أسبوع يفتقد فيه المدربون محمد صلاح، بسبب مباراة نهائي كأس كاراباو بين ليفربول ونيوكاسل، لذلك سيكون هالاند هو الاختيار الأقرب لشارة القيادة.

ويتجه المدربون إلى هالاند خلال هذه الجولة، بسبب معدل نقاطه الذي يصل إلى 10.0 نقاط في المباراة الواحدة خلال الفترة الماضية.

من هو الخيار الأفضل بدلا من هالاند؟

وبخلاف اختيار إيرلينج هالاند لحمل شارة القيادة، قد يتجه عدد من المدربين في فانتازي، إلى اختيارات أخرى مميزة.

كريس وود لاعب نوتنغهام فورست (7.3 مليون جنيه إسترليني)، الذي يستعد لمواجهة فريقه أمام إبسويتش تاون، وهو ما يمنحه أفضلية في ظل نجاحه في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدف، من 4 مباريات خاضهم أمام الفرق الصاعدة.

كما يمكن منح الشارة إلى برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد (8.4 مليون جنيه إسترليني)، الذي يواجه ليستر سيتي، الذي تمكن من تسجيل هدفين وصناعة مثلهما أماه في آخر مواجهة جمعت بين الفريقين.

من هم المنافسين الآخرين؟

يأتي جاستن كلويفرت (6.2 مليون جنيه إسترليني) لاعب بورنموث، الذي نجح في حصد 22 و13 و10 نقاط في آخر ثماني مباريات خارج أرضه، بجانب بريان مبيومو (8.1 مليون جنيه إسترليني) لاعب برينتفورد، الذي حصد 43 نقطة في آخر أربع مباريات خارج أرضه.

ومن الصعب الاستعانة بكول بالمر (تشيلسي 10.9 مليون جنيه إسترليني)، في ظل المواجهة القوية لفريقه أمام أرسنال، كما يمكن الاستعانة بسون لاعب فريق ( توتنهام 9.7 مليون جنيه إسترليني)، بعدما أظهر تألقا كبيرا خارج ملعبه في المباريات الأخيرة وحصد 18 نقطة في آخر مباراتين.

ويفضل منح شارة القيادة خلال هذه الجولة، للنجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

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