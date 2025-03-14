"بمشاركة لاعبى الأهلى".. منتخب الشباب يواصل استعداداته لدورة قطر الدولية

كتب - نهى خورشيد

واصل منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه، تدريباته الجماعية بمعسكره المفتوح في ملعب الهدف بأكتوبر، استعدادًا للمشاركة في دورة قطر الدولية الودية والمقرر لها من يوم 17 إلى 27 مارس الجاري.

وشهد مران اليوم انضمام لاعبي الأهلي أحمد وحيد ومعاذ عطية ومحمود لبيب وإبراهيم عادل، فيما حصل محمد عبد الله على إذن من الجهاز الفني.

ومن المقرر أن ينضم محمد عبدالله لمعسكر المنتخب غدًا بعد انتهاء مشاركته مع الفريق الأول لنادي زد.

ويخوض فراعنة الشباب مواجهة ودية أمام فريق زد مساء السبت في ختام المعسكر المفتوح، قبل أن يعلن أسامة نبيه القائمة النهائية التي ستسافر إلى الدوحة.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب نظيره القطري يوم 19 مارس، ثم الإمارات يوم 22، ويختتم مبارياته بمواجهة كرواتيا يوم 26 مارس، ضمن تحضيراته لكأس الأمم الأفريقية للشباب المؤهلة لكأس العالم.