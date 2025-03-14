كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير حقيقة اقتراب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي سانتوس ببلاده حاليًا من الانضمام لصفوف بايرن ميونخ الألماني بالانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت شبكة سكاي ألمانيا عبر تقرير لها اليوم الجمعة أن ما يتردد في هذا السياق غير دقيقة؛ كون اسم نيمار غير مطروح للانتقال إلى صفوف بايرن ميونخ بالانتقالات الصيفية المقبلة ولكن يتوقع أن ينتقل لنادِ أوروبي كبير ، منوهة إلى اهتمام برشلونة بالتعاقد مع اللاعب.

وكان نيمار قد انضم لصفوف سانتوس حتى نهاية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر بعدما فسخ عقده مع نادي الهلال السعودي بالتراضي.

يذكر أن اللاعب صاحب الـ 33 عاماً قد شارك خلال الموسم الجاري مع ناديي الهلال وسانتوس بـ 9 مباريات سجل 3 أهداف وصنع مثلهم.

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