“رونالدو ضد ديانج".. التشكيل الرسمي لموقعة النصر والخلود في دوري روشن

كتب - نهى خورشيد

كشف الجهاز الفنى لكلاُ من نادي النصر والخلود عن التشكيلات الأساسية التى سيخوض بها الفريقين مباراتهم اليوم، ضمن منافسات دور الـ25 من عمر مسابقة دوري روشن.

وجاء تشكيل ستيفانو بيولي المدير الفنى للنصر المباراة بالتشكيل الأتي:

في مركز حراسة المرمى: بينتو.

في خط الدفاع: بوشل، سيماكان، لاجامي، النجدي.

في خط الوسط: علي الحسن، بروزوفيتش، جابرييل.

في خط الهجوم: رونالدو، جون دوران، ساديو ماني.

فيما يلعب الخلود اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: محمد جحفلي، عبدالله هوساوي، جيومر، ويليام

خط الوسط: أليو ديانج، كولادو، ندورام، همام الهمامي.

خط الهجوم: ميزياني ماوليدا، جاكسون موليكا.