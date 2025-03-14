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"دعاء والدته والسيلفي".. عادات محمد صلاح قبل وبعد المباريات

08:51 م الجمعة 14 مارس 2025

محمد صلاح

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كتب - نهى خورشيد

كشف الدولي المصري محمد صلاح جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن بعض تقاليده الخفية التى يقوم بها قبل وبعد المباريات.

وقال صلاح في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورتس":"اعتدت على الاتصال بوالدتي قبل كل مباراة، وهي عادة مستمرة منذ بداية مسيرتي، ودائما ما تدعو لى وتتمنى لي التوفيق".

وعن نشره صورة بعد أي مباراة:"ناقشت مع شخص مقرب داخل النادي فكرة احتفال السيلفي الذي أقوم به بعد المباريات، وأكد لي أنها فكرة جيدة".

وأضاف:" آمل أن يكون آخر سيلفي لي هذا الموسم احتفالًا بالتتويج بلقب الدوري".

وحصد الفرعون المصرى اليوم الجمعة، جائزة لاعب شهر فبراير بالدوري الإنجليزي، وللمرة السابعة في تاريخه ليتساوي مع الثنائي هاري كين وأجويرو.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد الإنجليزي يوم الأحد المقبل، على ملعب ويمبلي في نهائي بطولة كأس الرابطة "الكاراباو".

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محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي بطولة كأس الرابطة
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