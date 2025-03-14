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"بسبب خلاف سابق".. توخيل يكشف موقف بن وايت من العودة إلى منتخب إنجلترا

07:51 م الجمعة 14 مارس 2025

توماس توخيل

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كتب - نهى خورشيد

كشف توماس توخيل المدير الفنى لمنتخب إنجلترا موقف بن وايت مدافع أرسنال، من العودة إلى صفوف الأسود بعد غياب طويل بسبب خلاف سابق خلال كأس العالم 2022.

وكان وايت صاحب الـ26 عامًا، لم يشارك مع إنجلترا منذ مغادرته معسكر المنتخب في كأس العالم الأخيرة بقطر، بسبب توتر علاقته بمساعد المدرب ستيف هولاند.

إلا أن قائمة المدرب توخيل الأولى لم تشهد عودة ويت بسبب تعافيه حديثاً من إصابته الأخيرة التى تعرض لها في الركبة.

وأوضح توخيل في مؤتمر صحفي الذي أقيم اليوم على هامش الإعلان عن القائمة:"تحدثنا مع وايت، وهو متحمس للعودة، لكنه بحاجة إلى استعادة إيقاع المباريات أولأً".

ورغم غياب وايت، شهدت قائمة إنجلترا لمعسكر مارس عودة ماركوس راشفورد وجوردان هندرسون، كما تم استدعاء مايلز لويس-سكيللي، لاعب أرسنال الشاب للمرة الأولى، إضافة إلى دان بيرن، مدافع نيوكاسل، الذي حصل على أول استدعاء دولي في مسيرته.

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توماس توخيل منتخب إنجلترا بن وايت أرسنال
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