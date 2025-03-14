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"رونالدو في الهجوم".. قائمة البرتغالي لمواجهتي ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

05:56 م الجمعة 14 مارس 2025

كريستيانو رونالدو

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كتب - نهى خورشيد

كشف روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال، القائمة الأساسية التي سيخوض بها مواجهتي الدنمارك خلال فترة التوقف الدولي بمارس وبالتحديد في دوري الأمم الأوروبية.

وشهدت القائمة تواجد كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي صاحب الـ40 عاماً، بجانب كلاً من:

في مركز حراسة المرمى: دييجو كوستا، روي سيلفا، جوزيه سا.

في خط الدفاع: ديوجو دالوت، نيلسون سيميدو، نونو مينديز، نونو تافاريس، جونسالو إيناسيو، روبين دياس، أنطونيو سيلفا، ريناتو فيجا.

في خط الوسط: جواو بالينيا، روبن نيفيز، جواو نيفيز، فيتينيا، برونو فرنانديز، برناردو سيلفا، جواو فيليكس.

في خط الهجوم: فرانسيسكو ترينكاو، فرانسيسكو كونسيساو، بيدرو نيتو، جيوفاني كويندا، رافائيل لياو، ديوجو جوتا، جونزالو راموس، كريستيانو رونالدو.

ومن المقرر أن تقام مواجهتى الدنمارك الأولى في 20 مارس الجاري، والثانية يوم 23 من الشهر ذاته وذلك ضمن منافسات دور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية.

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