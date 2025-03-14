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تقارير: باريس سان جيرمان مهتم بالتعاقد مع نجم ليفربول الإنجليزي

05:26 م الجمعة 14 مارس 2025
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    إبراهيما كوناتي
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    ليفربول وساوثهامبتون (5)
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    ليفربول (1)
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    ليفربول ضد مانشستر سيتي (3)
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    لاعبي ليفربول
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    احتفال ليفربول بهدف صلاح
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    ليفربول
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    إحماء لاعبي فريق ليفربول (1)
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    كوناتي
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كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة، عن وجود اهتمام من قبل فريق باريس سان جيرمان، بالتعاقد مع مدافع فريق ليفربول الإنجليزي إبراهيما كوناتي.

وذكر موقع "SportsZone"، أن كوناتي يرغب في الانضمام إلى فريق باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، على الرغم من محاولات إدارة ليفربول بتجديد عقد اللاعب مع الفريق.

وأشار الموقع، إن إدارة ليفربول تسعى إلى تجديد عقد المدافع الفرنسي، خاصة في ظل اقتراب المدافع الآخر بالفريق فيرجيل فان دايك، من الرحيل عن صفوف الريدز بنهاية الموسم الحالي.

ويواجه فريق ليفربول شبح رحيل عدد من نجومه الأساسيين، بنهاية الموسم الحالي، خاصة في ظل عدم تجديد تعاقدهم حتى الآن، هم "محمد صلاح، كوناتي، أرنولد وفيرجيل فان دايك".

ويذكر أن فريق باريس سان جيرمان، تمكن من إقصاء ليفربول من دور ال 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح.

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فريق ليفربول الدوري الإنجليزي محمد صلاح فيرجيل فان دايك باريس سان جيرمان رحيل لاعب ليفربول
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