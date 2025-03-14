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مركز صادم لمحمد صلاح في ترتيب المرشحين للكرة الذهبية

02:32 م الجمعة 14 مارس 2025
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كتبت-هند عواد:

تراجعت حظوظ المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في صراع الكرة الذهبية، بعد توديع الريدز لدوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بالهزيمة من باريس سان جيرمان.

وذكر تقرير صادر عن موقع "بلانيت فوتبول"، أن البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة، أصبح المرشح الأبرز لحسم الكرة الذهبية، بعد الأداء الذي ظهر مع الفريق الكتالوني، والتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال بالفوز على بنفيكا.

وأضاف التقرير، أن رافينيا يتصدر قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 11 هدفًا بعد تسجيله هدفين في مباراتي الذهاب والإياب ضد بنفيكا، وحتى الآن سجل 27 هدفًا و19 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات.

وعلى الرغم من أن صلاح هو الوحيد الذي سجل أهدافا أكثر من لاعب برشلونة، إلا أن توديع دوري الأبطال تسبب في تراجعه للمركز الثالث (الصادم حسبما وصف التقرير)، بعدما كان قريبا من أن يصبح ثاني أفريقي يفوز بالجائزة.

ووفقا للتقرير السابق، أصبحت فرص المصري في الفوز بالكرة الذهبية بعيدة المنال، وذلك إذا فاز برشلونة أو ريال مدريد أو باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا، لكن حتى الآن الأمل لم يفقد تماما، إذ أن رودري الفائز بالجائزة العام الماضي، ودع دوري الأبطال بركلات الترجيح من ربع النهائي.

ويأتي في المركز الثاني ضمن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، إذ أنه سجل 28 هدفا في جميع المسابقات، في موسمه الأول مع المرينجي، ولا تزال آماله في تحقيق أول ثلاثية له على الإطلاق قائمة بعد فوزه المثير بركلات الترجيح على أتلتيكو.

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المرشحون لجائزة الكرة الذهبية محمد صلاح الكرة الذهبية رافينيا كيليان مبابي
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