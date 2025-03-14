7 لاعبين من برشلونة.. قائمة منتخب إسبانيا لربع نهائي كأس الأمم الأوروبية

كتب - محمد القرش:

أعلن مدرب منتخب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، قائمة فريقه لمباراتي هولندا في ربع نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وشهدت القائمة تواجد 7 لاعبين من نادي برشلونة، بينهم بيدري ومارك كاسادو وداني ألمو، بالإضافة إلى إينيجو مارتينيز وفيران توريس.

قائمة منتخب إسبانيا لربع نهائي كأس الأمم الأوروبية

ديفيد رايا (أرسنال) - ميكيل ميرينو (أرسنال) - أوناي سيمون (بيلباو) - نيكو ويليامز (بيلباو) - أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن) - مارك كوكوريلا (تشيلسي) - روبن لو نورماند (أتلتيكو مدريد) - برايان زاراجوزا (أوساسونا) - لامين يامال (برشلونة) - إينيجو مارتينيز (برشلونة) - داني أولمو (برشلونة) - باو كوبارسي (برشلونة) - بيدري (برشلونة) - مارك كاسادو (برشلونة) - فيران توريس (برشلونة) - أجيهوا (بورتو) - ألفارو موراتا (جالطة سراي) - فابيان رويز (باريس سان جيرمان) - أوسكار مينجويزا (سيلتا فيجو) - راؤول أسينسيو (ريال مدريد) - أليكس روميرو (ريال سوسيداد) - مارتن زوبيمندي (ريال سوسيداد) - ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد) - بيدرو بورو (توتنهام هوتسبير) - أليكس باينا (فياريال) - أيوزي بيريز (فياريال) - ييريمي بينو (فياريال).

ومن المقرر أن تقام مباراة إسبانيا وهولندا يوم الخميس الموافق 20 مارس، ضمن مواجهات ذهاب ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية.

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