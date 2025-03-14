غياب ثلاثي الأهلي عن قائمة منتخب المغرب لمعسكر مارس

كتبت-هند عواد:

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، قائمته لخوض مباراتي النيجر وتنزانيا، في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وغاب ثلاثي النادي الأهلي أشرف بن شرقي وأشرف داري و يحيى عطية الله، عن قائمة منتخب بلادهم لخوض معسكر ومارس.

ويواجه منتخب المغرب النيجر يوم الجمعة 21 مارس الحالي، فيما يلتقي تنزانيا، يوم الثلاثاء 25 مارس 2025، وذلك في إطار منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات.

ويتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة الخامسة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 9 نقاط.

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