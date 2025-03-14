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غياب ثلاثي الأهلي عن قائمة منتخب المغرب لمعسكر مارس

01:34 م الجمعة 14 مارس 2025
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  • عرض 12 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 12 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 12 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 12 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 12 صورة
    أشرف داري ويحيى عطية الله وبيرسي تاو
  • عرض 12 صورة
    أشرف داري
  • عرض 12 صورة
    أشرف داري
  • عرض 12 صورة
    وسام أبو علي وأشرف داري من مران الأهلي الجماعي
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    يحيى عطية الله
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    يحيى عطية الله لاعب الأهلي
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    يحيى عطية الله
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كتبت-هند عواد:

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، قائمته لخوض مباراتي النيجر وتنزانيا، في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وغاب ثلاثي النادي الأهلي أشرف بن شرقي وأشرف داري و يحيى عطية الله، عن قائمة منتخب بلادهم لخوض معسكر ومارس.

قائمة منتخب المغرب لمعسكر مارس1_Easy-Resize.comقائمة منتخب المغرب لمعسكر مارس_Easy-Resize.com

ويواجه منتخب المغرب النيجر يوم الجمعة 21 مارس الحالي، فيما يلتقي تنزانيا، يوم الثلاثاء 25 مارس 2025، وذلك في إطار منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات.

ويتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة الخامسة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 9 نقاط.

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الأهلي قائمة منتخب المغرب أشرف بن شرقي أشرف داري يحيى عطية الله
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