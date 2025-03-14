صلاح يتصدرهم.. جلسة تصوير لفريق ليفربول قبل نهائي كأس كاراباو (صور)

كتب - محمد القرش:

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول جلسة تصوير على هامش مباراة نهائي كأس كاراباو ضد نيوكاسل يونايتد.

وتصدر النجم المصري، محمد صلاح، جلسة التصوير بجانب فيرجيل فان دايك ودومينيك سوبوسلاي، بالإضافة إلى المدرب الهولندي آرني سلوت.

ومن المقرر أن يقام لقاء ليفربول ونيوكاسل يونايتد يوم الأحد المقبل الموافق 16 مارس، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر.

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