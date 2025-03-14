بيلينجهام يُزين قائمة منتخب إنجلترا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب إنجلترا بقيادة، توماس توخيل، القائمة النهائية لمعسكر شهر مارس استعدادا لمواجهتي ألبانيا ولاتفيا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهدت القائمة تواجد لاعب ريال مدريد، جود بيلينجهام، بجانب عودة جوردان هندرسون وماركوس راشفورد وريس جيمس إلى قائمة إنجلترا.

قائمة منتخب إنجلترا

حراس المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس)، جوردان بيكفورد (إيفرتون)، آرون رامسديل (ساوثهامبتون)، جيمس ترافورد (بيرنلي).

الدفاع: دان بيرن (نيوكاسل يونايتد) ليفي كولويل (تشيلسي)، مارك جويهي (كريستال بالاس)، ريس جيمس (تشيلسي)، إزري كونسا (أستون فيلا)، مايلز لويس سكيلي (أرسنال)، تينو ليفرامينتو (نيوكاسل يونايتد)، جاريل كوانساه (ليفربول)، كايل ووكر (ميلان، إعارة من مانشستر سيتي).

الوسط: جود بيلينجهام (ريال مدريد)، إيبيريتشي إيزي (كريستال بالاس)، جوردان هندرسون (أياكس)، كورتيس جونز (ليفربول)، كول بالمر (تشيلسي)، ديكلان رايس (أرسنال)، مورجان روجرز (أستون فيلا).

الهجوم: جارود بوين (وست هام يونايتد)، فيل فودين (مانشستر سيتي)، أنتوني جوردون (نيوكاسل يونايتد)، هاري كين (بايرن ميونيخ)، ماركوس راشفورد (أستون فيلا، معار من مانشستر يونايتد)، دومينيك سولانكي (توتنهام هوتسبير).