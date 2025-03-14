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مواجهات نارية.. موعد مباريات ربع نهائي الدوري الأوروبي

10:52 ص الجمعة 14 مارس 2025

كأس الدوري الأوروبي

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كتب - محمد القرش:

انتهت مواجهات دور الـ16 من منافسات بطولة الدوري الأوروبي أمس الخميس، حيث لم تشهد العديد من المفاجآت.

وتأهل توتنهام هوتسبير إلى ربع النهائي بعد تعويض خسارة مباراة الذهاب ضد ألكامار، حيث فاز بمجموع المباراتين 3-2.

وفاز فريق مانشستر يونايتد على نظيره ريال سوسيداد برباعية مقابل هدف، بعد التعادل في لقاء الذهاب بهدف لمثله.

وفي مواجهة مثيرة وصلت لركلات الترجيح، تأهل رينجرز لربع النهائي على حساب فنربخشة التركي بقيادة جوزيه مورينيو.

مواجهات ربع نهائي الدوري الأوروبي

توتنهام هوتسبر ضد فرانكفورت

لاتسيو ضد بودو/ جليمت

رينجرز ضد أتتليك بيلباو

أولمبيك ليون ضد مانشستر يونايتد

مواعيد مباريات ربع نهائي الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تقام مواجهات ذهاب ربع النهائي يوم 10 أبريل 2025، بينما تُلعب لقاءات الإياب يوم 17 من نفس الشهر.

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