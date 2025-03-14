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نجم فرنسا السابق.. مبابي لا يستحق شارة القيادة واستدعائه للمنتخب قرار خاطئ

04:14 ص الجمعة 14 مارس 2025
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    مبابي والطفل لورنزو 6
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    كيليان مبابي لاعب ريال مدريد_6
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    مبابي
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    رونالدو و كليان مبابي
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    مبابي مع والدته_14
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    أشرف حكيمي وكيليان مبابي
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    كليان مبابي وشقيقه (1)
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كتب- محمد عبدالهادي:

أثار جيروم روثين، النجم السابق لمنتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان، جدلاً واسعاً بعد انتقاده الشديد لقرار المدرب ديدييه ديشامب باستدعاء كيليان مبابي مجدداً إلى قائمة المنتخب الفرنسي.

روثين أبدى استياءه من عودة مبابي بعد ابتعاده عن منتخب فرنسا لأكثر من 6 أشهر بسبب خلافات مع ديديه ديشامب، مشككًا في قدرة اللاعب على تقديم الإضافة للمنتخب، كما انتقد بشدة فكرة منحه شارة القيادة، معتبرًا أن ذلك سيكون خطأ كبيرًا من جانب ديشامب.

ورأى روثين أن عودة مبابي إلى المنتخب لن تضيف الكثير للمجموعة، مؤكدًا أن منح شارة القيادة للاعب ريال مدريد سيكون أكبر خطأ يمكن أن يرتكبه ديشامب.

في حديثه لموقع "آر أم سي سبورت" (RMC SPORTS): "يبدو أن ديشامب نسي أن مبابي كان سببًا للعديد من المشكلات والجدل في محيط المنتخب في الأشهر الأخيرة.

وتابع روثين قائلًا: "كان من المتوقع أن يقدم مبابي أداءً أفضل بعد البطولة، لكنه اختار عدم الانضمام إلى الفريق في سبتمبر، رغم استمراره في اللعب مع ريال مدريد".

وأصرّ روثين على أن "مبابي ليس القائد المناسب لمنتخب فرنسا في الوقت الحالي"، مشيرًا إلى أنه ارتكب العديد من الأخطاء مؤخرًا، وبالتالي لا يستحق حمل شارة القيادة في هذه المرحلة.

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كيليان مبابي منتخب فرنسا قائمة منتخب فرنسا جيروم روثين مبابي
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