"دوري سيدات وروشن".. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

كتب - نهى خورشيد

تقام اليوم الجمعة الموافق 14 مارس الجاري، العديد من المواجهات في مختلف الملاعب العالمية والعربية، أبرزها مباريات الدوري المصري للسيدات ودوري روشن.

ويعرض "مصراوي" مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة:

مواعيد مباريات الدوري المصري للسيدات اليوم

الأهلى ضد وادى دجلة.. التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

زد ضد المعادى واليخت.. التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

مودرن سبورت ضد الزمالك.. التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

بيراميدز ضد المقاولون العرب.. التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

مسار ضد البنك الأهلى.. التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

مواعيد مباريات دوري روشن اليوم

الخليج ضد الوحدة.. التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.. SSC EXTRA 2HD.

النصر ضد الخلود.. التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.. SSC 1HD.

ضمك ضد القادسية.. التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة..SSC EXTRA 1HD.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

نيس ضد أوكسير.. العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.