زفاف مغربي وهوية أخرى.. نجم منتخب المغرب ينشر صورة جديدة مع زوجته

كتب - نهى خورشيد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للنجم المغربي وليد شديرة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إسبانيول رفقة زوجته بسملة السالم.

ونشرت صحيفة "هسبورت" المغربية :"الدولي المغربي وليد شديرة رفقة زوجته المصرية ".

وكان شديرة احتفل بزفافه على الطريقة المغربية في شهر مايو عام 2024، مما جعل المتابعين يعتقدون أن زوجته من أصول مغربية أيضاً خاصة بعد ارتدائها "التكشيطة والجبادور" أي القفطان المغربي.

بسملة زوجة شديرة هي فتاة مصرية تعيش في مدينة ميلانوالإيطالية، حيث بدأت قصة حبهما خلال فترة احترافه في العديد من الأندية بالدوري الإيطالي "نابولي، بارما، باري".

وفي سياق متصل، يستعد منتخب المغرب الأول لكرة القدم لخوض مواجهتي النيجر وتنزانيا يومي 21،25 من الشهر الجاري، وذلك ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026.

ولم يكشف وليد الركراكي المدير الفني لأسود الأطلس حتى الآن عن قائمته لمعسكر مارس.