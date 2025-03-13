تقارير: برشلونة يقترب من تمديد عقد نجم الفريق

كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية، توصل إدارة نادي برشلونة الإسباني، لاتفاق مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لتمديد تعاقده مع الفريق حتى عام 2026.

وذكرت صحيفة "سبورت الكتالونية"، أن عقد النجم البولندي مع برشلونة يتضمن عدة شروط، يتحدد على أساسها ما إذا كان سيتم تمديد عقد اللاعب مع الفريق من عدمه، منها مشاركة اللاعب في 55% من مباريات الفريق الكتالوني في الموسم الثالث له، الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة، أن اللاعب البولندي استوفى الشرط الخاص بنسبة المشاركة مع الفريق الكتالوني في الموسم الحالي، لذا من المتوقع الإعلان عن تمديد عقده مع الفريق حتى عام 2026، عقب انتهاء فترة التوقف في مارس الجاري.

وكان روبرت ليفاندوفسكي، انضم إلى فريق بلرشلونة في عام 2022 قادما من بايرن ميونيخ، بعقد يمتد لثلاثة سنوات مع إمكانية تمديد السنة الرابعة بوجود، عدد من الشروط المعينة منها نسبة المشاركة في السنة الأخيرة.

وخاض اللاعب صاحب الـ 36 عاما رفقة برشلونة هذا الموسم، 39 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 343 هدفا وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

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