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قبل صدام الأهلي.. الهلال السوداني يعلن اصابة ثنائي الفريق

10:53 م الخميس 13 مارس 2025

الهلال السوداني

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كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي الهلال السوداني مساء اليوم الخميس، عن إصابة ثنائي الفريق قبل مواجهته المرتقبة ضد النادي الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الجارية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره الهلال السوداني في الأول من شهر أبريل، ضمن جولة الذهاب، بينما تقام مباراة الإياب في الثامن من أبريل.

تفاصيل إصابة ثنائي الهلال السوداني

نشر الهلال السوداني اليوم الخميس، بيانًا أوضح فيه تفاصيل إصابة ثنائي الفريق السنغالي إيمي تندينج، والمالي كوليبالي.

وأكد الهلال السوداني خلال بيان رسمي، أن إيمي تندينج يعاني من التواء في الكاحل، وخضع لفحوصات طبية أكدت حاجته للراحة لمدة 10 أيام، تتخللها جلسات علاج وتأهيل قبل العودة التدريجية للمباريات.

كما أوضح الهلال السوداني، أن اللاعب المالي كوليبالي أجرى فحوصات طبية كشفت عن إصابته في عضلات أسفل البطن والحوض، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمتابعة تطور حالته.

تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني

جدير بالذكر أن الأهلي والهلال تواجها من قبل في 12 مباراة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فاز الأهلي في 5 مباريات فيما فاز الهلال في 3 مواجهات وتعادل الفريقان في أربع مباريات.

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