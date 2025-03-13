"مخيمات وظهور نجم الأهلي".. الإعلان عن قائمة منتخب فلسطين استعدادا لتصفيات كأس العالم (فيديو)

كتب - يوسف محمد:

أعلن المدرب إيهاب أبو جزر المدير الفني للمنتخب الفلسطيني، عن قائمة منتخب بلاده، استعدادا لمواجهتي الأردن والعراق، في تصفيات كأس العالم 2026.

وشهدت قائمة منتخب فلسطين، تواجد نجم النادي الأهلي وسام أبو علي في قائمة الفدائي، استعدادا للمشاركة في المباراتين أمام الأردن والعراق.

وتم الإعلان عن قائمة منتخب الفدائي، من خلال فيديو تم نشره عبر الحساب الرسمي للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، من داخل الأراضي الفلسطيني وتظهر فيها الكثير من المخيمات، الذي يعيش فيها الشعب الفلسطيني في الفترة الحالية.

وخلال فيديو الإعلان عن قائمة منتخب فلسطيني، ظهر مجموعة من الأطفال يحملون، صور للاعبي منتخب بلادهم الذين سيخوضون المباراتين المقبلتين، أمام كلا من الأردن والعراق، وكان بينهم وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي.

وجاءت قائمة منتخب فلسطين كالتالي:

حراسة المرمى: رامي حمادة، توفيق علي ومهدي عاصي.

خط الدفاع: مصعب البطاط، موسى فيراوي، محمد صالح، ميلاد ترمانيني، ياسر حمد، عميد محاجنة، محمد خليل وجدي نبهان.

خط الوسط: عطا جابر، محمد باسم، عميد صوافطة، حامد حمدان، عدي خروب، محمود أبو وردة، بدر موسى الكايد، أدم الكايد وتامر صيام.

خط الهجوم: عدي الدباغ، وسام أبو علي، زيد القنبر، خالد النبريص، أسد الحملاوي ومحمود عيد.

ويخوض منتخب فلسطين مباراتين أمام كلا من الأردن والعراق يومي، 20 و25 مارس الجاري، في إطار تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

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