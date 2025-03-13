بعد توديع دوري الأبطال.. مهاجم أتليتكو مدريد يوجه رسالة مؤثرة للجماهير

كتب- محمد عبدالهادي:

وجه خوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد رسالة مؤثرة للجماهير بعد وداع منافسات دوري أبطال أوروبا عقب الخسارة أمام ريال مدريد في دور الـ16 بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب انتهاء مواجهتي الذهاب والإياب بالتعادل 2-2.

المباراة شهدت لحظة جدلية عندما ألغى الحكم ركلة جزاء ناجحة نفذها خوليان ألفاريز، بعدما أثبتت تقنية الفيديو (VAR) أنه لمس الكرة مرتين أثناء التنفيذ.

وعقب الخروج الأوروبي، حرص ألفاريز على توجيه رسالة لجماهير "الروخي بلانكوس" عبر حسابه على منصة "إكس"، حيث كتب: "من المؤلم أن نودّع البطولة بعد قتالنا حتى الرمق الأخير، لكننا أظهرنا شخصية قوية وروحًا تنافسية عالية."

وأضاف: "شكرًا لجماهيرنا الرائعة على الدعم المتواصل، أنتم من يجعل كل مباراة مميزة بالنسبة لنا، حان الوقت للنظر إلى الأمام والتركيز على التحديات المقبلة."

وفي ختام تغريدته، وجّه المهاجم الأرجنتيني تهنئة لريال مدريد على التأهل، مؤكدًا عزمه على العودة بقوة في قادم المنافسات.