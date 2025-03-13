الفيفا يختار حكمين مصريين لمعسكر الفوتورو بإثيوبيا

كتب - نهى خورشيد

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الحكمين المصريين جهاد جريشة وهيام بركة للمشاركة في معسكر "الفوتورو" للمحاضرين الدوليين، الذي يُقام في أديس أبابا خلال الفترة من 16 إلى 23 مارس الجاري.

ويُعد جريشة من أبرز الحكام المصريين، حيث أدار مباريات مهمة في البطولات الافريقية والعالمية، من بينهما كأس العالم 2018، قبل أن ينضم للجنة الحكام الرئيسية.

أما هيام بركة، فهي المصرية الوحيدة التي شاركت في ثلاث دورات لـ"الفوتورو" وهو ما يؤكد مكانتها في مجال التحكيم الدولي.

وفي سياق آخر، شهدت القمة الـ130 انسحاب الأهلي من مواجهة الزمالك اعتراضاً على قرار الاتحاد المصري باسناد المباراة لطاقم تحكيم مصري وعدم الاستعانة بحكام أجانب.