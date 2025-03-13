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تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة ريال سوسيداد في الدوري الأوروبي

09:39 م الخميس 13 مارس 2025

روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد

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كتب - محمد عبد السلام:

أعلن البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره ريال سوسيداد، في إياب دور الـ 16 في الدوري الأوروبي.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أولد ترافورد بإنجلترا.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: مزراوي - دي ليخت - هيفين.

خط الوسط: دالوت - كاسيميرو - برونو - دروغو.

خط الهجوم: زبركزي - جارناتشو - هويلوند.

وكانت مباراة الذهاب، التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس الماضي، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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روبن أموريم مانشستر يونايتد الدوري الأوروبي ريال سوسيداد
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