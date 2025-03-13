أول تعليق من زوجة سيف الجزيري على انضمامه لقائمة تونس

كتب - نهى خورشيد

علقت هبة زوجة سيف الدين الجزيري نجم الزمالك ومنتخب تونس على تواجده في قائمة نسور قرطاج لمواجهتى ليبيريا ومالاوي في تصفيات مونديال 2026.

ونشرت هبة عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة القائمة مع تعليق:"حظ موفق".

وستقام مواجهة تونس الأولى أمام ليبيريا يوم الأربعاء الموافق 19 مارس الجاري، يليها مباراة مالاوي يوم 24 من الشهر ذاته.

ويحتل نسور قرطاج صدارة المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط من الفوز في 3 مواجهات والتعادل في مباراة واحدة.