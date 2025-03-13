مفاجآت بالجملة.. ديشامب يعلن قائمة منتخب فرنسا لمواجهتي كرواتيا

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن القائمة الرسمية التي سيخوض بها مواجهتي كرواتيا ضمن منافسات ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية في الأسبوع الأخير من شهر مارس.

وشهدت القائمة عدة مفاجآت أبرزها غياب نجم الوسط نجولو كانتي بسبب تعرضه لإصابة عضلية طفيفة، لذلك قرر المدرب اعفاؤه من معسكر مارس.

كما شهدت القائمة عودة المهاجم كيليان مبابي بعد غياب 6 أشهر عن المنتخب الفرنسي بعد غيابه عن معسكري أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

قائمة منتخب فرنسا لمباراتي كرواتيا جاءت كالتالي:

حراس المرمى: مايك ماينان، بريس سامبا، لوكاس شوفالييه.

الدفاع: جوناثان كلاوس، لوكاس دي، ثيو هيرنانديز، إبراهيما كوناتي، جوليس كوندي، بنيامين بافارد، ويليام صاليبا، دايوت أوباميكانو.

وسط الملعب: إدواردو كامافينجا، ماتيو جيندوني، مانو كوني، وارين زايري إيمري، أوريلين تشواميني.

الهجوم: برادلي باركولا، عثمان ديمبيلي، راندال كولو مواني، مايكل أوليسي، ماركوس تورام، كيليان مبابي.