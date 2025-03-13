مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

لاس بالماس

- -
22:00

ألافيس

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

اوكسير

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
21:45

ليتشي

جميع المباريات

إعلان

مفاجآت بالجملة.. ديشامب يعلن قائمة منتخب فرنسا لمواجهتي كرواتيا

09:35 م الخميس 13 مارس 2025

منتخب فرنسا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن القائمة الرسمية التي سيخوض بها مواجهتي كرواتيا ضمن منافسات ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية في الأسبوع الأخير من شهر مارس.

وشهدت القائمة عدة مفاجآت أبرزها غياب نجم الوسط نجولو كانتي بسبب تعرضه لإصابة عضلية طفيفة، لذلك قرر المدرب اعفاؤه من معسكر مارس.

كما شهدت القائمة عودة المهاجم كيليان مبابي بعد غياب 6 أشهر عن المنتخب الفرنسي بعد غيابه عن معسكري أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

قائمة منتخب فرنسا لمباراتي كرواتيا جاءت كالتالي:

حراس المرمى: مايك ماينان، بريس سامبا، لوكاس شوفالييه.

الدفاع: جوناثان كلاوس، لوكاس دي، ثيو هيرنانديز، إبراهيما كوناتي، جوليس كوندي، بنيامين بافارد، ويليام صاليبا، دايوت أوباميكانو.

وسط الملعب: إدواردو كامافينجا، ماتيو جيندوني، مانو كوني، وارين زايري إيمري، أوريلين تشواميني.

الهجوم: برادلي باركولا، عثمان ديمبيلي، راندال كولو مواني، مايكل أوليسي، ماركوس تورام، كيليان مبابي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ديشامب قائمة منتخب فرنسا منتخب فرنسا مبابي كرواتيا دوري الأمم الأوروبية ديديه ديشامب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

حريق هائل في المعامل المركزية لوزارة الصحة بوسط البلد (فيديو)
حادث القنطرة شرق.. مأساة أطفال الحضانة على شريط السكك الحديد (تغطية خاصة)
حوار| المخرج أحمد خالد موسى يكشف عن كواليس "العتاولة 2": الأحداث ستفاجئ الجمهور