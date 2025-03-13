تطورات صادمة في ملف استمرار محمد صلاح مع ليفربول

كتب- محمد عبدالهادي:

يتصدر موقف تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول حديث الوسط الرياضي العالمي في الفترة الماضية، وذلك مع قرب انتهاء تعاقده مع الريدز بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم، حيث لم يتوصل الطرفان لأي اتفاق لتمديد التعاقد، رفقة الثنائي فيرجيل فان دايك وأرنولد.

وذكرت صحيفة "تيليجراف" البريطانية: "أن ميزانية الأجور في ليفربول تبلغ 386 مليون جنيه إسترليني وبسبب ذلك فمن غير الممكن التجديد بأجر 25 مليون جنيه سنوي لأي لاعب".

وأكدت الصحيفة إن سياسة المسؤولين في نادي ليفربول غير مبنية على ذلك وملاك النادي ملتزمون بهذه السياسة التي أدت لنجاحهم".

وأوضحت في تقريرها:" إدارة ليفربول ستكون ملتزمة فقط بمنح الأجور الكبرى للاعبين الذين بقمة مستواهم أو قريبون من بلوغ قمة مستواهم ولا تمنحها للاعبين المتقدمين في السن والذين تجاوزا قمة مستواهم".

جدير بالذكر أن ليفربول ودع بطولة دوري أبطال أوروبا للنسخة الحالية، وذلك من دور الـ16 بعد الخسارة من باريس سان جيرمان بركلات الترجيح بنتيجة 4-1.