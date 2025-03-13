نجم الزمالك فقط.. قائمة تونس لمواجهتي ليبيريا ومالاوي بالتصفيات

كتب- نهي خورشيد

كشف سامي الطرابلسي المدير الفني لمنتخب تونس، القائمة التي سيخوض بها مواجهتي ليبيريا ومالاوي ضمن تصفيات كأس العالم المقبلة " مونديال 2026 ".

وتواجد سيف الجزيري مهاجم الزمالك على رأس قائمة نسور قرطاج، فيما غاب كلاً من حمزة المثلوثي نجم الأبيض، وعلى معلول ظهير الأهلى للإصابة.

وضمت القائمة كلاً من..

حراسة المرمى: أيمن دحمان - سامي هلال - عبد السلام الحلاوي.

خط الدفاع: منتصر الطالبي - ديلان برون - علي العابدي - نادر الغندري - محمود غربال - حمزة بن عبدة - حسام حسن بن رمضان - مرتضى بن وناس.

خط الوسط: إلياس السخيري - عيسى العيدوني - محمد علي بن رمضان - فرجاني ساسي - حنبعل المجبري - أنيس بن سليمان.

خط الهجوم: إلياس سعد - حمزة الخضراوي - إلياس العاشوري - سيف الله لطيف - إلياس سعد - سيف الجزيري - حازم المستوري - فراس شواط - نعيم السليتي.

ومن المقرر أن تقام المباراة الأولى أمام ليبيريا يوم 19 مارس الجاري، فيما يواجه النسور مالاوي يوم 24 المقبل ضمن مواجهات الجولة السادسة.