مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

لاس بالماس

- -
22:00

ألافيس

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

اوكسير

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
21:45

ليتشي

جميع المباريات

إعلان

نجم الزمالك فقط.. قائمة تونس لمواجهتي ليبيريا ومالاوي بالتصفيات

09:21 م الخميس 13 مارس 2025

منتخب تونس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نهي خورشيد

كشف سامي الطرابلسي المدير الفني لمنتخب تونس، القائمة التي سيخوض بها مواجهتي ليبيريا ومالاوي ضمن تصفيات كأس العالم المقبلة " مونديال 2026 ".

وتواجد سيف الجزيري مهاجم الزمالك على رأس قائمة نسور قرطاج، فيما غاب كلاً من حمزة المثلوثي نجم الأبيض، وعلى معلول ظهير الأهلى للإصابة.

وضمت القائمة كلاً من..

حراسة المرمى: أيمن دحمان - سامي هلال - عبد السلام الحلاوي.

خط الدفاع: منتصر الطالبي - ديلان برون - علي العابدي - نادر الغندري - محمود غربال - حمزة بن عبدة - حسام حسن بن رمضان - مرتضى بن وناس.

خط الوسط: إلياس السخيري - عيسى العيدوني - محمد علي بن رمضان - فرجاني ساسي - حنبعل المجبري - أنيس بن سليمان.

خط الهجوم: إلياس سعد - حمزة الخضراوي - إلياس العاشوري - سيف الله لطيف - إلياس سعد - سيف الجزيري - حازم المستوري - فراس شواط - نعيم السليتي.

ومن المقرر أن تقام المباراة الأولى أمام ليبيريا يوم 19 مارس الجاري، فيما يواجه النسور مالاوي يوم 24 المقبل ضمن مواجهات الجولة السادسة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب تونس تصفيات كأس العالم المقبلة مونديال 2026 قائمة تونس لمواجهة ليبيريا قائمة تونس لمواجهة مالاوي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

حريق هائل في المعامل المركزية لوزارة الصحة بوسط البلد (فيديو)
حادث القنطرة شرق.. مأساة أطفال الحضانة على شريط السكك الحديد (تغطية خاصة)
حوار| المخرج أحمد خالد موسى يكشف عن كواليس "العتاولة 2": الأحداث ستفاجئ الجمهور