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محمد صلاح يتحدث عن مباراة نيوكاسل في نهائي كأس كاراباو

08:46 م الخميس 13 مارس 2025
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كتب - يوسف محمد:

أكد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، على استعداده الكامل لخوض مباراة نهائي كأس كاراباو رفقة الريدز أمام فريق نيوكاسل يونايتد.

ويلاقي فريق ليفربول نظيره نيوكاسل، يوم الأحد المقبل الموافق 16 مارس الجاري، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات نهائي كأس كاراباو.

وقال صلاح في تصريحات، عبر الحساب الرسمي "لكأس الاتحاد الإنجليزي"، على منصة "X": "دائما ما يكون لدي حماس كبير، قبل المشاركة في المباريات الكبيرة والنهائيات، اللعب في المباريات النهائية أمر رائع ومميز".

وأضاف: "مباراة نيوكاسل، ليست مباراة عادية ولكنها تتمتع بطابع خاص، خاصة وأن لعب المباريات النهائية يجعل الفرد يشعر بقيمة النهائيات وحصد الألقاب".

ويسعى النجم المصري، إلى حصد اللقب التاسع له رفقة الريدز طوال مشواره، حيث سبق له التتويج بـ 8 ألقاب مع الفريق، بواقع لقبين لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية، ولقب وحيد لكلا من دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس السوبر الإنجليزي، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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