جاري نيفيل يعلق على أداء محمد صلاح مع ليفربول قبل مباراة نهائي كاراباو

كتب - يوسف محمد:

تحدث جاري نيفيل نجم مان يونايتد الإنجليزي، عن مباراة نهائي كأس كاراباو والتي سوف تجمع بين فريقي ليفربول ونظيره نيوكاسل يونايتد.

ويلاقي فريق ليفربول نظيره نيوكاسل يوم الأحد المقبل، الموافق 16 مارس الجاري، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات نهائي كأس كاراباو.

وقال نيفيل في تصريحات تليفزيونية: "محمد صلاح وفان دايك لديهما القدرة، على ترجيح كفة فريق ليفربول في نهائي كأس كاراباو أمام نيوكاسل".

وأضاف: "لا يمكنني تحمل مشاهدة الثنائي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك يوم الأحد المقبل غير فائزين، في نهائي كأس كاراباو".

ويسعى فريق ليفربول لمصالحة جماهيره يوم الأحد المقبل، بحصد لقب كأس كاراباو على حساب نظيره نيوكاسل يونايتد، خاصة بعد توديع بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب الهزيمة من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في دور ال 16.

ويذكر أن النجم المصري محمد صلاح يقدم موسم رائع رفقة الريدز، خلال الموسم الحالي، حيث شارك مع الفريق في 42 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 32 هدفا وتقديم 22 تمريرة حاسمة.

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