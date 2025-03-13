"لم يرد حتى الآن".. الهلال السعودي يقدم عرضا ضخما للاعب ليفربول

كتبت-هند عواد:

قدم نادي الهلال السعودي، عرضا لمدافع ليفربول الإنجليزي فيرجيل فان دايك قيمته تتخطى الـ20 مليون يورو، للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان إلى تسريع المناقشات حول مستقبل العديد من اللاعبين في الريدز الذين انتهت عقودهم.

ووفقا للصحيفة، تلقى الهولندي فيرجيل فان دايك عرضا مبدئيا من نادي الهلال السعودي، بقيمة تزيد عن 20 مليون يورو صافي.

وأضافت، أن قائد الريدز يفكر في مستقبله ولم يقدم إجابة حتى الآن، مفضلا التركيز على نهاية الموسم، خاصة مع نهائي كأس الرابطة يوم الأحد ضد نيوكاسل، وطموحه في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

اقرأ أيضًا:

قبل مباراة الأهلي وبيراميدز.. ماذا حدث في لقاء الدور الأول بدوري السيدات؟

إغلاق مطعم كريستيانو رونالدو في مدريد.. ما القصة؟