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"مكنش يقصد".. شبانة يعلق على طلب أبوريدة من السعودية بشأن مونديال 2034

11:27 ص الخميس 13 مارس 2025

هاني أبو ريدة ورئيس الاتحاد الدولي

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كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي محمد شبانة, أن تصريحات المهندس هاني أبوريدة، عن استضافة مجموعة من بطولة كأس العالم 2034، تصريح عفوي.

وكان أبو ريدة طلب من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الموافقة على استضافة مجموعة من مباريات كأس العالم 2034، والتي تقام في المملكة العربية السعودية، في ظل العلاقة القوية بين البلدين.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامجه “ على قناة "etc": "تصريح هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، بشأن استضافة مجموعة في بطولة كأس العالم 2034 تصريح عفوي".

وتابع:" الحديث جاء بشكل عفوي، ولا يقصد شئ منه وهو علاقته بالأشقاء في السعودية جدية، خاصة وأنه تعرض لانتقادات من جانب بعض الإعلاميين في مصر والسعودية".

وأوضح:" إقامة البطولة في السعودية كأنها في مصر ونساندهم ونتمنى لهم التوفيق وأحب أقول للأخوة في السعودية أن الأمر غير مقصود".

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هاني أبوريدة محمد شبانة بطولة كأس العالم 2034
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