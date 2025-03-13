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محمد أبو تريكة يقلد ركلة جزاء جوليان ألفاريز المثيرة للجدل (فيديو)

11:20 ص الخميس 13 مارس 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر السابق
  • عرض 13 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 13 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 13 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 13 صورة
    محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر السابق
  • عرض 13 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 13 صورة
    محمد أبو تريكة لاعب الأهلي
  • عرض 13 صورة
    محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق
  • عرض 13 صورة
    محمد أبو تريكة 2
  • عرض 13 صورة
    محمد أبو تريكة 1
  • عرض 13 صورة
    احتفال محمد أبو تريكة بهدفه في الصفاقسي
  • عرض 13 صورة
    احتفال محمد أبو تريكة
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كتبت-هند عواد:

قلد محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق ومحلل قنوات بي إن سبورتس، ركلة جزاء الأرجنتيني جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد، في شباك ريال مدريد.

وظهر أبو تريكة وهو يقلد ركلة الجزاء المثيرة للجدل، موضحا سبب قرار الحكم بإلغاءها، نتيجة لمس ألفاريز للكرة مرتين.

وتأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على أتلتيكو مدريد، بركلات الترجيح 4-2، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2، وشهدت المباراة جدلا واسعا، بسبب ألغاء ركلة جزاء ألفاريز، بعد عودة الحكم إلى تقنية الفيديو.

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محمد أبو تريكة ركلة جزاء جوليان ألفاريز أبو تريكة جوليان ألفاريز أبو تريكة يقلد ألفاريز
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