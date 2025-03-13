محمد أبو تريكة يقلد ركلة جزاء جوليان ألفاريز المثيرة للجدل (فيديو)

كتبت-هند عواد:

قلد محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق ومحلل قنوات بي إن سبورتس، ركلة جزاء الأرجنتيني جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد، في شباك ريال مدريد.

#أبوتريكة يتحدي رود خوليت في الاستوديو .. ويقلد ضربة جزاء الفاريز المثيرة للجدل 🔥@trikaofficial pic.twitter.com/ivY3FjFtKa — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) March 12, 2025

وظهر أبو تريكة وهو يقلد ركلة الجزاء المثيرة للجدل، موضحا سبب قرار الحكم بإلغاءها، نتيجة لمس ألفاريز للكرة مرتين.

وتأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على أتلتيكو مدريد، بركلات الترجيح 4-2، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2، وشهدت المباراة جدلا واسعا، بسبب ألغاء ركلة جزاء ألفاريز، بعد عودة الحكم إلى تقنية الفيديو.

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