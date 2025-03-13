كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت أمس الأربعاء الموافق 12 مارس الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، منها إقامة أكثر من مباراة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت مباريات أمس السب، تحقيق فريق ريال مدريد الفوز على حساب نظيره أتليتكو مدريد، ضمان الصعود إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا أمس

ليل ضد بوروسيا دورتموند - (1-2)

أستون فيلا ضد كلوب بروج - (3-0)

آرسنال ضد أيندهوفن - ( 2-2)

ريال مدريد - أتلتيكو مدريد - (0-1) تأهل ريال مدريد بركلات الترجيح

نتائج مباريات الدوري المصري أمس

فاركو ضد البنك الأهلي - (2-1)

بيراميدز ضد المصري - (0-0)

غزل المحلة ضد زد - (0-3)

نتائج مباريات دوري أبطال آسيا أمس

كاواساكي ضد شنغهاي - (4-0)

جوانجو ضد فيسيل كوبي - (3-0)