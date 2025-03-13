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جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

03:30 ص الخميس 13 مارس 2025

كرة قدم

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كتب - محمد عبد السلام:

تقام اليوم الخميس الموافق 13 مارس، العديد من المباريات والمنافسات، في مختلف البطولات والمنافسات حول العالم.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام فريق ريال سوسيداد الإسباني، في إياب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

أولمبياكوس ضد بودو جليمت ، 7:45 مساء، بي إن سبورت 5

آينتراخت فرانكفورت ضد أياكس، 7:45 مساء، بي إن سبورت 3

لاتسيو ضد فيكتوريا بلزن، 7:45 مساء، بي إن سبورت 4

أتلتيك بلباو ضد روما، 7:45 مساء، بي إن سبورت 2

رينجرز ضد فنر بخشة، 10:00 مساءً، بي إن سبورت 4

أولمبيك ليون ضد ستياوا بوخارست، 10:00 مساءً، بي إن سبورت 5

توتنهام هوتسبر ضد ألكمار، 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

مانشستر يونايتد ضد ريال سوسيداد، 10:00 مساء، بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الاتحاد ضد الرياض ، 9:00 مساء، SSC

الشباب ضد العروبة، 9:00 مساء ، SSC

الفتح ضد الرائد، 9:00 مساء، SSC

مواعيد مباريات الدوري المصري

طلائع الجيش ضد الإسماعيلي، 7:00 مساء، أون تايم سبورت 1

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