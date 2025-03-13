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زوجة لاعب ريال مدريد.. ابنه يواجه خطر "التشرد" ونعيش في أوضاع صعبة

05:30 ص الخميس 13 مارس 2025
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    تيبو كورتوا حارس ريال مدريد (1)
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    كورتوا (1)
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    تيبو كورتوا حارس ريال مدريد (1)
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    ميشيل جيرزج (تيبو كورتوا)
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    أنشلوتي مدرب ريال مدريد رفقة حارس المرمى تيبوا كورتوا
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    كورتوا حارس مرمى ريال مدريد
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    تيبو كورتوا
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    كورتوا يغيب عن كأس الأمم الأوروبية
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    تيبو كورتوا
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    كورتوا
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    كورتوا
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    كورتوا
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كتب- محمد عبدالهادي:

كشفت إلسا إيزاك، والدة ابن تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، عن الأوضاع الصعبة التي تعيشها مع ابنها إنزو بسبب عدم تلقيها دعماً مالياً كافياً من والد الطفل، رغم الثروة الكبيرة التي يمتلكها الحارس البلجيكي.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، أوضحت إلسا، البالغة من العمر 50 عاماً، أنها تواجه خطر فقدان منزلها بسبب عدم قدرتها على سداد أقساط الرهن العقاري، مشيرة إلى أنها مدينة بمبلغ 63 ألف جنيه إسترليني، ما قد يؤدي إلى مصادرة المنزل الذي يعاني من مشكلات تتعلق بـ العفن والرطوبة.

وأضافت أن كورتوا، الذي يتقاضى 15 مليون يورو سنوياً مع ريال مدريد، لا يوفر لنجله دعماً مالياً كافياً، مؤكدة أن المبلغ الذي يقدمه لا يغطي الاحتياجات الأساسية لضمان حياة كريمة له.

وتابعت بقولها: "ليس من المنصف أن يستمتع هو بحياة الرفاهية على متن اليخوت بينما يعاني ابنه من بيئة غير مناسبة للعيش"، مشددة على أن وضع منزلها الحالي لا يسمح لها بالاستمرار في العيش بهذه الطريقة.

يُذكر أن علاقة كورتوا بإلسا تعود إلى عام 2014، عندما كان الحارس البلجيكي لاعباً في صفوف تشيلسي الإنجليزي وكانا يعيشان في نفس المنطقة السكنية.

جدير بالذكر أن كورتوا لديه أيضاً ابنة تبلغ من العمر 11 شهراً من زوجته الحالية، بالإضافة إلى طفلين آخرين من علاقات سابقة.

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