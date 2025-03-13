بعد ختام دور الـ16.. مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب- محمد عبدالهادي:

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025 بعد انتهاء مباريات دور الـ16، حيث تأهلت 8 فرق تمثل 5 دول هي إسبانيا وألمانيا وإيطاليا وإنجلترا وفرنسا.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية، مواعيد مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا كالتالي:

ماهي الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي؟

برشلونة (إسبانيا)

بايرن ميونخ (ألمانيا)

بروسيا دورتموند (ألمانيا)

باريس سان جيرمان (فرنسا)

أرسنال (إنجلترا)

إنتر ميلان (إيطاليا)

أستون فيلا (إنجلترا)

ريال مدريد (إسبانيا)

مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

برشلونة ضد بروسيا دورتموند: مباراة الذهاب في أحد يومي 8 أو 9 أبريل، والإياب في أحد يومي 15 أو 16 أبريل.

بايرن ميونخ ضد إنتر ميلان: الذهاب في أحد يومي 8 أو 9 أبريل، والإياب في أحد يومي 15 أو 16 أبريل.

آرسنال ضد ريال مدريد: الذهاب في أحد يومي 8 أو 9 أبريل، والإياب في أحد يومي 15 أو 16 أبريل.

باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا: الذهاب في أحد يومي 8 أو 9 أبريل، والإياب في أحد يومي 15 أو 16 أبريل.