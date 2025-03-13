مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الزمالك

4 2
21:30

سموحة

كأس مصر

بيراميدز

2 1
21:30

إنبي

الدوري الإسباني

فياريال

1 2
19:30

ريال مدريد

الدوري الإسباني

جيرونا

1 1
22:00

فالنسيا

الدوري الألماني

يونيون برلين

1 1
16:30

بايرن ميونيخ

الدوري الألماني

لايبزيج

2 0
19:30

بروسيا دورتموند

جميع المباريات

إعلان

بعد ختام دور الـ16.. مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

03:30 ص الخميس 13 مارس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد (2)
  • عرض 4 صورة
    ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد (3)
  • عرض 4 صورة
    ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025 بعد انتهاء مباريات دور الـ16، حيث تأهلت 8 فرق تمثل 5 دول هي إسبانيا وألمانيا وإيطاليا وإنجلترا وفرنسا.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية، مواعيد مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا كالتالي:

ماهي الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي؟

برشلونة (إسبانيا)

بايرن ميونخ (ألمانيا)

بروسيا دورتموند (ألمانيا)

باريس سان جيرمان (فرنسا)

أرسنال (إنجلترا)

إنتر ميلان (إيطاليا)

أستون فيلا (إنجلترا)

ريال مدريد (إسبانيا)

مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

برشلونة ضد بروسيا دورتموند: مباراة الذهاب في أحد يومي 8 أو 9 أبريل، والإياب في أحد يومي 15 أو 16 أبريل.

بايرن ميونخ ضد إنتر ميلان: الذهاب في أحد يومي 8 أو 9 أبريل، والإياب في أحد يومي 15 أو 16 أبريل.

آرسنال ضد ريال مدريد: الذهاب في أحد يومي 8 أو 9 أبريل، والإياب في أحد يومي 15 أو 16 أبريل.

باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا: الذهاب في أحد يومي 8 أو 9 أبريل، والإياب في أحد يومي 15 أو 16 أبريل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا مواعيد ربع نهائي دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان مباريات دوري أبطال أوروبا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

وجوه مستبشرة وقلوب فرحة.. 11 لقطات ومشاهد من إفطار المطرية