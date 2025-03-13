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جماهير أتلتيكو مدريد تستفز فينيسيوس برمي الكرات الشاطئية (صور)

12:39 ص الخميس 13 مارس 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    فينيسيوس
  • عرض 11 صورة
    فينيسيوس
  • عرض 11 صورة
    فينيسيوس
  • عرض 11 صورة
    فينيسيوس
  • عرض 11 صورة
    جمهور أتليتكو مدريد
  • عرض 11 صورة
    فينيسيوس
  • عرض 11 صورة
    فينيسيوس
  • عرض 11 صورة
    فينيسيوس
  • عرض 11 صورة
    فينيسيوس
  • عرض 11 صورة
    فينيسيوس
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كتب- محمد عبدالهادي:

تعرض اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، للمضايقات من جماهير فريق أتلتيكو، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ماذا حدث من جماهير أتليتكو مدريد؟

قام جمهور أتليتكو مدريد قام برمي الكرات الشاطئية في ملعب "المتروبوليتانو" في إشارة لـ فينيسيوس جونيور.

كما قام جمهور أتليتكو مدريد، قبل المباراة بإطلاق هتافات عنصرية قبل بداية المباراة حيث ردد ” هيا هيا هيا، فينيسيوس شمبانزي”، في محاولة للتأثير على اللاعب البرازيلي وتركيزه في اللقاء المحوري في مشوار الفريق الملكي بدوري الأبطال.

ونجح جمهور أتليتكو مدريد في إخراج فينيسيوس من تركيزه في المباراة، بعدما أهدر اللاعب ركلة جزاء حاسمة حصل عليها زميله كيليان امبابي، بعدما سددها خارج المرمى ليستمر التعادل الإيجابي بين الفريقين.

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جماهير أتلتيكو مدريد تستفز فينيسيوس استفزاز فينيسيوس بالكرات الشاطئية فينيسيوس جونيور مباراة ريال مدريد وأتلتيكو
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