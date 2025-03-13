بعد هدفه في الثانية 27.. لاعب أتليتكو مدريد يسجل 3 أرقام قياسية

كتب- محمد عبدالهادي:

نجح كونور جالاجر لاعب فريق أتليتكو مدريد، في تسجيل 3 أرقام قياسية بعد هدفه التاريخي في شباك الريال بعد الثانية 27 هدفًا، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال حساب «أوبتا» الرسمي للإحصاءات، إن هدف جالاجر سجل 3 أرقام قياسية بعدما بات الهدف الأسرع لفريق أتلتيكو مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا، والأسرع في شباك ريال مدريد، وأول هدف للاعب إنجليزي، في «ديربي مدريد».

يذكر أن نادي ريال مدريد قد فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما الثلاثاء الماضي بمباراة الذهاب.

جدير بالذكر أن ريال مدريد هو أكثر الأندية تتويجًا ببطولة دوري أبطال أوروبا بـ15 لقبًا، بفارق كبير عن أقرب منافسيه نادي ميلان الإيطالي الذي توج بالبطولة في 7 نسخ سابقة.