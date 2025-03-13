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إغلاق مطعم كريستيانو رونالدو في مدريد.. ما القصة؟

08:00 ص الخميس 13 مارس 2025
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    كريستيانو رونالدو
  • عرض 11 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 11 صورة
    كريستيانو رونالدو
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    كريستيانو رونالدو
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    كريستيانو رونالدو
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كتبت-هند عواد:

أغلق المطعم الإيطالي الذي يدعى "توتو" في مدريد، والذي يعود ملكيته للبرتغالي كريستيانو رونالدو وأسطورة التنس رافاييل نادال، بعد 3 سنوات من افتتاحه.

وذكرت صحيفة "El Espanol"، أن رونالدو ونجم التنس رافاييل نادال، امتلكا مطعما في العاصمة الإسبانية، تم افتتاحه في مارس 2022، وكان جزءا من مجموعة Tatel التي يعد نادال أحد مؤسسيها.

وكان المطعم الإيطالي، واحدًا من أبرز الوجهات للمأكولات الإيطالية الأصيلة، وخاصة طبق الكربونارا الشهير "Vera Carbonara de Toto"، الذي اشتهر بتقديمه تجربة طعام فريدة من نوعها.

ولكن، وبعد ثلاث سنوات من النجاح، فاجأ الجميع بإغلاقه بشكل مفاجئ، في خطوة أثارت تساؤلات حول مستقبل المطاعم الأخرى التابعة للشركة.

على الرغم من إغلاق المطعم في مدريد، تظل فروع المطعم في دبي وأبوظبي مفتوحة، ومن المفارقات أن مطعم "Toto" كان جزءًا من الإمبراطورية التجارية الواسعة التي يمتلكها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

إذ لا يقتصر نجاحه على كرة القدم فحسب، بل يشمل مجموعة متنوعة من المشاريع التجارية التي تتضمن علامته التجارية الخاصة بالملابس، وعيادة لزراعة الشعر، وعدد من صالات الألعاب الرياضية، بالإضافة إلى قناة "يوتيوب" التي حطمت الأرقام القياسية.

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كريستيانو رونالدو إغلاق مطعم كريستيانو رونالدو رونالدو
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