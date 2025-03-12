أول تعليق من نونيز بعد وداع ليفربول لدوري الأبطال

كتب- محمد عبدالهادي:

علق اللاعب الأوروجوياني داروين نونيز مهاجم فريق ليفربول عن وداع فريقه لبطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بعد الخسارة أمس الثلاثاء، من باريس سان جيرمان.

وخسر ليفربول من باريس بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 1-1، ليودع الليفر حلم التتويج بدوري الأبطال من الدور الـ16.

ماذا كتب نونيز بعد وداع ليفربول دوري الأبطال؟

نشر داروين نونيز مهاجم ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقًا، صور له رفقة صلاح ولاعبو ليفربول وكتب عليها: "انهض واستمر كما هو معتاد".

جدير بالذكر أن نونيز هو أول لاعب في ليفربول أضاع ركلة جزاء أمام باريس سان جيرمان، حيث تقدم محمد صلاح ليسدد الكرة الأولى و أحرزها بنجاح، ثم تقدم نونيز وسدد الكرة وتصدى لها الحارس دوناروما.