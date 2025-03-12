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بوروسيا دورتموند يفوز على ليل بثنائية في دوري أبطال أرووبا

10:35 م الأربعاء 12 مارس 2025

خلال مباراة بوروسيا تورتموند و ليل

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كتب - محمد عبد السلام

نجح فريق بوروسيا دورتموند الألماني، في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين أمام فريق ليل الفرنسي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن مواجهات إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وسجل ثنائية دورتموند في اللقاء كلا من إيمري تشان من نقطة الجزاء في الدقيقة 54، وماكسمليان بيير في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

وأحرز هدف ليل الوحيد في اللقاء، اللاعب جوناثان دايفيد في الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول في المباراة.

وبهذا الفوز، ضمن بروسيا دورتموند التأهل إلى الدور المقبل من البطولة "دور ربع النهائي"، ليواجه برشلونة يوم 8 أبريل المقبل.





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بوروسيا دورتموند الألماني دوري أبطال أوروبا ليل الفرنسي
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