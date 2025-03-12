ريال مدريد يفوز على أتليتكو بركلات الترجيح في دوري أبطال أوروبا

متابعة - يوسف محمد:

تمكن فريق ريال مدريد من تحقيق الفوز على حساب نظيره أتليتكو مدريد، بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بينهما ، ضمن منافسات إياب دور ال 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات دور ال 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وبهذا الفوز ضمن فريق ريال مدريد الصعود، إلى الدور المقبل من بطولة دوري أبطال أوروبا "دور ربع النهائي".

ويدخل فريق ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي، أنطونيو روديجر، راؤول أسينسيو، فيرلاند ميندي.

خط الوسط الدفاعي: أوريلين تشواميني، لوكا مودريتش.

خط الوسط الهجومي: رودريجو جوس، جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور.

خط الهجوم: كيليان مبابي.

أبرز أحداث مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 1: كونور جالاجر يحرز الهدف الأول لأتليتكو مدريد في مرمى الريال.

الدقيقة 4: فرصة لريال مدريد، تصدى لها دفاعات فريق أتليتكو وخرجت إلى ركلة ركنية.

الدقيقة 12: سيطرة من لاعبي ريال مدريد على الكرة ولكن دون خطورة.

الدقيقة 20: عرضية من فينيسيوس جونيور تصطدم بلاعب أتليتكو مدريد، مطالبات من لاعبي ريال مدريد بالحصول على ركلة جزاء ولكن الحصكم يشير باستمرار اللعب.

الدقيقة 29: تسديدة من رودريجو لاعب ريال مدريد، تصل سهلة في يد حارس مرمى أتليتكو.

الدقيقة 34: خطأ لصالح فريق رأتليتكو مدريد على حدود منطقة جزاء فريق الريال.

الدقيقة 36: عرضية من جريزمان لاعب فريق أتليتكو مدريد، يتصدى لها كورتوا حارس ريال مديرد.

الدقيقة 40: تسديدة من جوليان ألفاريز لاعب أتليتكو مدريد يتصدى لها تيبو كورتوا.

الدقيقة 45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 56: هجمة لصالح فريق ريال مدريد يتصدى لها دفاع أتليتكو.

الدقيقة 60: رأسية من رودريجو دي بول يتصدى لها كورتوا.

الدقيقة 69: ركلة جزاء لصالح ريال مدريد.

الدقيقة 70: فينيسيوس يهدر ركلة الجزاء.

الدقيقة 73: عرضية من لاعب ريال مدريد تصل سهلة إلى حارس مرمى أتليتكو مدريد.

الدقيقة 75: تسديدة قوية من لاعب أتليتكو مدريد يتصدى لها حارس مرمى ريال مدريد.

الدقيقة 85: هجمة لريال مدريد تمر دون خطورة على مرمى فريق أتليتكو.

الدقيقة 90: تسديدة قوية من كوريا لاعب أتليتكو مدريد من داخل منطقة الجزاء، لكنها تمر خارج المرمى.

الدقيقة 4+90: نهاية الشوط الثاني.

الدقيقة 91: بداية الشوط الإضافي الأول.

الدقيقة 93: تسديدة من إبراهيم دياز يتصدى لها حارس مرمى أتليتكو مدريد.

الدقيقة 99: عرضية من فالفيردي لاعب ريال مدريد ولكنها تمر خارج الملعب.

الدقيقة 105: خطأ لصالح ريال مدريد من على حدود منطقة جزاء أتليتكو.

الدقيقة 106: بداية الشوط الإضافي الثاني.

الدقيقة 108: عرضية من إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد، تمر خارج الملعب.

الدقيقة 115: فرصة لصالح ريال مدريد عن طريق كليان مبابي، يتصدى لها دفاع أتليتكو مدريد.

الدقيقة 120: نهاية الشوط الإضافي الثاني.

ركلات الترجيح

كليان مبابي يسجل الركلة الأولى لريال مدريد في مرمى أتليتكو.

سولوروث يسجل الركلة الأولى لأتليتكو مدريد في مرمى الريال.

بيلينجهام يسجل الركلة الثانية لريال مدريد في مرمى أتليتكو.

ألفاريز يهدر الركلة الثانثة لأتليتكو مدريد أمام الريال.

فالفيردي يسجل ركلة الجزاء الثالثة لريال مدريد في مرمى أتليتكو.

كوريا يسجل ركلة الجزاء الثالثة لأتليتكو مدريد.

لوكاس فاسكيز يهدر ركلة الترجيح الرابعة لريال مدريد.

ماركوس يورينتي يهدر ركلة الجزاء الرابعة لأتليتكو مدريد.

روديجر يحرز ركلة الترجيح الخامسة والأخيرة لريال مدريد.