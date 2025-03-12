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تشكيل أرسنال الرسمي لمواجهة أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

09:41 م الأربعاء 12 مارس 2025

مباراة أرسنال وايندهوفن أرشيفية

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كتب - محمد عبد السلام:

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره أيندهوفن الهولندي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب "الإمارات"، معقل الجانرز.

وجاء تشكيل أرسنال للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت - كيور - جابريال - سكيلي.

خط الوسط: رايس - جورجينيو - زينشينكو.

خط الهجوم: ستيرلينج - ميرينو - تيرني.

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