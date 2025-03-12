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6 صور من تقديم إنفانتينو وأبو ريدة الكرة الرسمية لمونديال الأندية

09:41 م الأربعاء 12 مارس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    تقديم إنفانتينو وأبو ريدة الكرة الرسمية لمونديال الأندية (5)
  • عرض 6 صورة
    تقديم إنفانتينو وأبو ريدة الكرة الرسمية لمونديال الأندية (4)
  • عرض 6 صورة
    تقديم إنفانتينو وأبو ريدة الكرة الرسمية لمونديال الأندية (1)
  • عرض 6 صورة
    تقديم إنفانتينو وأبو ريدة الكرة الرسمية لمونديال الأندية (3)
  • عرض 6 صورة
    تقديم إنفانتينو وأبو ريدة الكرة الرسمية لمونديال الأندية (2)
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كتب - نهى خورشيد

2025 قدم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الكرة الرسمية لكأس العالم للأندية 2025 خلال زيارة خاصة لمنطقة الأهرامات، في خطوة تهدف إلى إبراز الهوية الحضارية لمصر والترويج لها سياحياً.

وجاءت الزيارة عقب انتهاء فعاليات الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، التي عُقدت صباح اليوم الأربعاء.

وخلال الجولة، اصطحب أبو ريدة رئيس الفيفا في جولة سريعة بين المعالم الأثرية بالمنطقة، حيث حرص الثنائي على التقاط الصور التذكارية مع خلفية الأهرامات.

وأبدى إنفانتينو إعجابه الشديد بالحضارة المصرية، مؤكدًا أن الأهرامات تمثل أحد أبرز معالم العالم التي لطالما كانت شغفه الأول، مشيرًا إلى نيته العودة مجددًا لاكتشاف المزيد من الكنوز التاريخية بمصر.

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